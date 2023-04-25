В Польше по дороге в Варшаву загадочно исчезла 24-летняя украинка: ее ищут почти две недели

Девушка исчезла еще 12 апреля.
В Польше по дороге в Варшаву загадочно исчезла 24-летняя гражданка Украины Мария Червоняк.
Об этом сообщает польская полиция.
Мария Червоняк должна была выехать из Катовице в Варшаву 12 апреля 2023, а затем в город Вйонзова. Однако к этому времени она не прибыла в указанное место, а также не вышла на связь с родными.
Приметы: рост 168 см, полного телосложения, волосы длинные, вьющиеся, темно-русые.
Сотрудники полиции просят предоставить информацию, которая может помочь установить местонахождение пропавшей.
"Всех, кто может помочь установить местонахождение пропавшей или владеющей какой-либо информацией по ее исчезновению, просим обращаться в районное управление полиции Районное управление полиции в Отвоке по тел. 47 724 19 00 или в ближайшее отделение полиции по тел. 112", — говорится в сообщении польской полиции.
Напомним, в Польше нашли мертвыми пятерых членов семьи, среди которых младенец.
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