Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Польше по дороге в Варшаву загадочно исчезла 24-летняя украинка: ее ищут почти две недели

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
238
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Польше по дороге в Варшаву загадочно исчезла 24-летняя украинка: ее ищут почти две недели

В Польше с 12 апреля разыскивают 24-летнюю девушку из Украины. Фото: Польская полиция.

Девушка исчезла еще 12 апреля.

В Польше по дороге в Варшаву загадочно исчезла 24-летняя гражданка Украины Мария Червоняк.

Об этом сообщает польская полиция.

Мария Червоняк должна была выехать из Катовице в Варшаву 12 апреля 2023, а затем в город Вйонзова. Однако к этому времени она не прибыла в указанное место, а также не вышла на связь с родными.

Приметы: рост 168 см, полного телосложения, волосы длинные, вьющиеся, темно-русые.

Сотрудники полиции просят предоставить информацию, которая может помочь установить местонахождение пропавшей.

"Всех, кто может помочь установить местонахождение пропавшей или владеющей какой-либо информацией по ее исчезновению, просим обращаться в районное управление полиции Районное управление полиции в Отвоке по тел. 47 724 19 00 или в ближайшее отделение полиции по тел. 112", — говорится в сообщении польской полиции.

Напомним, в Польше нашли мертвыми пятерых членов семьи, среди которых младенец.

Читайте также:

Тысяча шагов для Украины: в Варшаве прошел марш в знак польско-украинской солидарности

Тысяча шагов для Украины: в Варшаве прошел марш в знак польско-украинской солидарности

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
238
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация