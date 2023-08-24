В Польше по улице города текла "река из пива": что произошло и фото

В польском городе Познань произошло необычное событие: из грузовика выпали ящики из 7 тысяч бутылок пива. Хмельный напиток затопил улицу Броварную, а водитель фуры вынужден заплатить немалый штраф.

Об этом пишет wprost.pl.

Необычная авария на одном из перекрестков Познани. Вблизи улицы Броварной из грузовика выпали ящики с почти семью тысячами бутылок пива. Напиток залил проезжую часть, а водитель транспортного средства получил большой штраф.

Инцидент произошел в четверг, 24 августа.

"Река из пива на перекрестке улиц Лешек и Святополка", — сообщил очевидец. К сообщению он добавил фотографию, на которой видны десятки ящиков и тысячи разбитых пивных бутылок.

Как выяснилось, авария произошла у перекрестка на улице Броварной в Познани. Из грузовика, проезжавшего мимо жилого массива Антонинек, выпали ящики с алкоголем.

По данным издания, груз, состоявший из почти 7 000 бутылок, не был должным образом закреплен. "Пивная река" усложнила движение транспорта, из-за чего на место происшествия выехали экстренные службы.

"Водитель транспортного средства был оштрафован прибывшими на место происшествия офицерами.

"4 тысячи злотых за создание угрозы безопасности движения и 500 злотых за въезд на переулок, где грузовикам запрещено ездить", — сообщили в полиции Польши.

Напомним, в Польше мужчина, 10 лет скрывавшийся от полиции, захотел сесть в тюрьму.

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