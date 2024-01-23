В Польше подняли военную авиацию из-за ракетной атаки по Украине

Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши.

В Польше активизировали авиацию 23 января в связи с деятельностью дальней российской авиации, связанной с намерением нанести удары по территории Украины.

Об этом сообщило Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

В утреннем заявлении указано, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины.

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Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и ситуация контролируется на постоянной основе.

"Предупреждаем, что польская и союзническая авиация активизирована, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — отметили в командовании.

Напомним, в ночь на 23 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Днепропетровской области. В результате ударов есть разрушения и раненые.

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