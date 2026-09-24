В Польше подожгли станцию Starlink, которая обеспечивала доступ в Интернет в Украине

Пожар на станции Starlink в Мазовецком воеводстве поднял службы на ноги / © depositphotos.com

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Наземный шлюз спутниковой связи Starlink, обеспечивающий Интернет Украине, подожгли в Польше. Власти не исключают диверсии.

Об этом сообщает Reuters.

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Инцидент произошел на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink в Воли-Кробовском Мазовецком воеводстве. По данным пожарных, был совершен поджог распределительной станции, а также повреждена электрогенераторная установка. На место происшествия вызвали правоохранителей.

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Огонь охватил электрооборудование и генератор – именно они обеспечивают работу станции.

По словам вице-премьера Польши Кшиштофа Гавковского, это мог быть сознательный саботаж, цель которого – вывести станцию из строя и нарушить интернет-связь, в том числе для украинских военных. В настоящее время системы уже работают.

Напомним, в Польше на заводе WB Electronics, производящем дроны для польской и украинской армий, возник пожар. Огонь охватил объект, расположенный вблизи склада, где хранились электронные компоненты. В пресс-службе районного управления полиции сообщили, что пожар возник в цехе, в котором производят помпы для беспилотных систем.

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