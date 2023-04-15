В Польше подростки жестоко избили 13-летнего парня: его нашли без сознания (фото)

В Польше в населенном пункте Радзинь-Подлясская группа подростков жестоко избила 13-летнего парня. Пострадавший из-за этого потерял сознание.

Об этом сообщает польская полиция.

По данным следствия, пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет подбежали к 13-летнему парню, который был на улице со своими друзьями.

Подросток пытался убежать от нападавших, он добежал до подъезда своего дома, однако один из обидчиков его догнал и стал избивать. Затем другие затащили жертву в неприметное место и продолжали жестоко избивать.

Кроме того, они угрожали ему и его семье. Пострадавший потерял сознание. Его с телесными повреждениями госпитализировали.

Оперативники уголовного розыска быстро установили личности причастных к избиению, они были задержаны. Четверо подростков в возрасте 15-16 лет являются жителями Радзиня-Подляского, а 17-летний – житель Пясечно. Все они уже выслушали обвинения, в которых признали свою вину. Теперь несовершеннолетние преступники будут отвечать перед судом по делам семьи и несовершеннолетних и даже могут быть отправлены в исправительное учреждение, а 17-летнему подростку грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Польше из-за необычной выходки ученика закрыли школу на три недели.

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