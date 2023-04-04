В Польше подросток и женщина похитили, изнасиловали и побрили 14-летнюю девушку: шокирующая причина

Девушка повредила электронную папиросу своей подруги, а потому ее мать решила "наказать" ребенка.

В Польше 39-летняя женщина и 17-летний парень похитили из супермаркета 14-летнюю девушку. Ее изнасиловали, побрили голову, выщипали брови и снимали расправу на видео. Причиной стало то, что девушка испортила своей подруге электронную папиросу за 20 злотых (ориентировочно 170 гривен).

Об этом пишет wprost.pl.

Инцидент произошел в городе Познань. Там девушка вместе с матерью была в одном из супермаркетов. Туда приехал автомобиль с 39-летней женщиной и 17-летним парнем. Они на глазах у матери похитили потерпевшую и жестоко ее изнасиловали. Участие в этом принимали также 13-летняя дочь подозреваемой и еще один 14-летний подросток.

"Она была изнасилована с особой жестокостью. Все участвовавшие в этом снимали это на свои мобильные телефоны. Ее страдания прервали сотрудники полиции, которые, получив сообщение о похищении, провели эффективную оперативно-розыскную операцию и задержали ее мучителей", — отметили в прокуратуре.

Обвиняемые частично признали свою вину, однако преуменьшают свое участие в издевательстве.

"Злоумышленники обращались с 14-летней девочкой очень жестоко. Ей побрили часть головы, выщипали брови, частично раздели, прижигали сигаретами", — говорится в полицейском отчете.

39-летняя женщина решила поиздеваться над ребенком из-за того, что жертва повредила электронную сигарету ее дочери и не вернула ей 20 злотых.

"Следствие установило, что 14-летняя девочка подвергла себя опасности, повредив электронную сигарету своей подруги и не отдав ей 20 злотых. Дочь подозреваемой требовала вернуть деньги. Кроме того, подозреваемая во время своих объяснений заявила, что она также хотела наказать пострадавший — и это наказание, по ее словам, должно быть связано с тем, что пострадавшая девочка обозвала подозреваемую в пошлой форме", — сообщил пресс-секретарь Познанской прокуратуры Лукаш Вавжиняк.

Женщине и парню за совершение преступления грозит 15 лет лишения свободы. 13-летнюю дочь обвиняемой и 14-летнего друга нападающих также будут судить в суде по делам несовершеннолетних.

17-летний парень также рассказал следователям, что раньше он встречался с гораздо 39-летней женщиной и имел с ней сексуальные отношения. Когда он покинул детский дом, куда его поместили из-за алкоголизма матери, он переспал с матерью своего друга. Он утверждал, что позже, по ее указанию и под ее влиянием, изнасиловал 14-летнюю девочку. Его "любовница" стояла рядом и наблюдала за всем.

Напомним, в Польше в храме избили полуобнаженную женщину, чтобы научить школьников "бояться греха".

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