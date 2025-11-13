В Польше подросток жестоко избил такситку-украинку, мужчина которой погиб на войне: детали инцидента

Эльвира Науман с мамой / Фото Facebook Elvira Nauman

В Польше в городе Лешно 16-летний подросток оскорбил и избил 49-летнюю украинку-таксистку после того, как она отказалась сменить маршрут.

Об этом у Facebook рассказала дочь пострадавшей Эльвира Науман.

По словам девушки, в ночь на 11 ноября, примерно в 4:00, ее мама везла 16-летнего парня из клуба. Во время поездки он захотел, чтобы и изменила маршрут, отвезя его в заправку, а не по адресу, который уже был внесен в систему.

Парень, мол, стал дергать ее за одежду, а потом попытался сесть на водительское сиденье со словами «как ты, кровь, меня не подвезешь, то поеду сам». После этого украинка вышла из автомобиля, но парень напал на нее.

«Представьте себе ночь. Представьте себе, как молодой парень одним ударом по колено сбивает женщину с ног. Представьте, как он бьет ее, когда она лежит на земле. Она кричит от боли и страха. Это его не останавливает», — говорит дочь пострадавшей.

Эльвира добавляет, что во время избиения парень приговаривал, что украинка «это заслужила», называл ее оскорбительными словами и говорил «валить в Украину». Когда он доставал телефон, чтобы сделать фото или видео, ее удалось скрыться и позвонить в дверь дома, под которым парень ее избивал. Однако тот настиг ее и продолжил избивать.

«Когда дверь открылась, она просто упала к ногам владельца этого дома. Кто был владельцем дома? Отец парня, избивавшего ее. […] Моя мама — небольшая женщина: ей 49 лет, рост 156 см, вес 55 кг», — описывает Эльвира.

В результате ударов на теле женщины остались кровоподтеки, а рентгеновское исследование показало щелевидный перелом без смещения в районе десятого правого ребра. Кроме того, как говорит ее дочь, она «в ужасном психологическом состоянии», и «я не знаю, забудет ли она когда-нибудь это».

«Моя мама — женщина, которая всегда учила меня быть доброй ко всем. […] Женщина, мужчина которой погиб три года назад на войне, и она осталась со мной (старшей дочерью) и с дочерью, которой тоже почти 16 лет — теперь лежит на земле, а парень ее бьет. А она кричит, потому что ей больно. Кричит, потому что она боится. А он кричит: „Бойся меня, потому что если ты не будешь бояться, я тебя убью“. Я хочу, чтобы эта история была известна. На ее месте могла быть ваша мама, сестра, дочь или жена», — добавила Эльвира.

В полиции Лешна подтвердили, что получили заявление о нападении и начали расследование. Заместитель комиссара Моника Жимелко в комментарии порталу Głos Wielkopolski назвала дело «многослойным» и заявила, что собранные доказательства передадут в Суд по делам семьи и несовершеннолетних, который решит судьбу 16-летнего подростка.

Напомним, в польском городе Вроцлав группа местных подростков обманом выманила на встречу в безлюдном месте 23-летнего гражданина Украины. После этого молодые поляки жестоко поиздевались над украинцем: его избили и нарисовали нацистскую символику на лице.