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ТСН в социальных сетях

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Мир
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В Польше поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов: есть тяжелораненые

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Польше, есть потерпевшие.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Грузовик

Грузовик

В Польше пассажирский поезд PKP Intercity столкнулся с грузовиком, после чего сошел с рельсов. Авария произошла в населённом пункте Пшисуха Мазовецкого воеводства.

Об этом сообщила сержант районного управления полиции Александра Балтовская в эфире Polsat News, передает «Европейская правда».

Речь идет о поезде, следовавшем по маршруту Люблин-Главный — Щецин-Главный. В момент аварии в вагонах находились около 120 пассажиров.

По предварительным данным, травмы получили около 20 человек. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди них двое машинистов поезда и водитель грузовика.

«Водителя грузовика доставили в больницу вертолетом. Четверо других людей находятся в тяжелом состоянии», — сообщил капитан пожарной службы Марчин Ковальский.

Все находившиеся в поезде пассажиры и другие люди уже покинули вагоны. На месте работают восемь бригад скорой помощи и два вертолета польской Воздушной службы скорой медицинской помощи.

Часть пассажиров, которые не нуждались в госпитализации, доставили в населенный пункт Скринно. Там в библиотеке обустроили временный пункт помощи людям с легкими травмами.

Причины и обстоятельства столкновения устанавливают соответствующие службы.

Ранее в Польше пассажирский поезд на железнодорожном переезде протаранил грузовик . В результате столкновения транспортное средство получило серьезные повреждения, однако водитель чудом выжил. На месте аварии работали экстренные службы, обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

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