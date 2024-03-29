В Польше погиб 18-летний украинец: потрясающие детали трагедии и при чем здесь полиция

В городе Ополе, на западе Польши, в ночь на пятницу 18-летний гражданин Украины, которого полиция пыталась остановить из-за нарушения правил дорожного движения, попытался скрыться и на огромной скорости врезался в придорожный столб. Впоследствии он скончался в больнице.

Об этом сообщает полиция города Ополе, передает Wnp.pl.

"Парень умер в больнице", — проинформировали в полиции города Ополе.

Как сообщается, в четверг, 28 марта, незадолго до полуночи, полицейский патруль заметил автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Полицейские световыми знаками призвали водителя остановиться, но он проигнорировал требование и продолжил движение в направлении центра города.

Полицейские вызвали подкрепление. На одной из улиц полицейский автомобиль преградил дорогу, но водитель объехал его и на скорости около 200 км/ч врезался в придорожный столб. Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он умер. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причины водительского поведения.

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