В Польше погибла 4-летняя девочка из Украины: она сбежала от войны и дважды попадала в ДТП (фото)

В Польше в ДТП погибла 4-летняя девочка из Украины. Ребенок в марте 2022 года вместе с мамой сбежал от войны, а уже в августе 2023 года попал в ДТП и в январе 2024 года возвращался с реабилитации после тяжелых травм.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

В ДТП погибли три человека

Трагедия произошла в субботу, 13 января, в Осовце близ Быдгоща (Куявско-Поморское воеводство). 69-летний водитель Opel Astra столкнулся на дороге S5 с Mercedes Vito, в котором находились пять человек, в том числе 4-летний ребенок.

69-летний водитель погиб на месте. Люди, ехавшие в Mercedes, в том числе девочка и 68-летний водитель, были доставлены в больницу. Врачи не смогли их спасти. Оба они скончались в больнице.

4-летняя Ксения сбежала от войны и возвращалась с реабилитации после другого ДТП

Жертвы аварии – жители Бжезины Калишского повета. Погибшей 4-летней девочкой является украинка Ксения, которая вместе с мамой в марте 2022 года из-за войны уехала в Польшу.

Ксения возвращалась из реабилитации, проходившей после другой трагической аварии, произошедшей в августе 2023 года. В этой аварии погибли дедушка и тетя 4-летней девочки, а у девочки диагностировали ряд серьезных травм: паралич четырех ног, перелом шейного отдела позвоночника, паралич нижних конечностей, хроническую дыхательную недостаточность, ушиб грудной клетки и перелом бедренной кости. Поэтому ребенок передвигался в колесном кресле.

Другим погибшим оказался Евгениуш Стемпень, польский предприниматель, помогавший 4-летней девочке и ее маме.

Мама ребенка выжила и находится в больнице.

Напомним, в МИД Польши призывают готовиться к возможной новой волне беженцев из Украины.

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