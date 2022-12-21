В Польше пограничники вытаскивали из окна авто мужчину: он бежал в Украину

В Польше в населенном пункте Корчова пограничники вытаскивали из окна автомобиля 37-летнего украинца, нарушившего правила дорожного движения. Он пытался быстро уехать в Украину.

Об этом сообщают польские пограничники.

По данным пограничников, 37-летний украинец нарушил правила дорожного движения, за что его хотели оштрафовать. У мужчины забрали паспорт и пытались вручить ему приглашение в суд, однако украинец пытался скрыться на автомобиле на территорию Украины.

" Пограничники блокировали проезд и остановили транспортное средство. Мужчина вел себя агрессивно, не реагировал на их команды и заблокировал дверь. Его вытащили через окно и задержали", — говорится в сообщении.

Украинец признал себя виновным, его приговорили к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Также он должен заплатить штраф в размере 400 злотых.

Напомним, на трассе в Польше вблизи пункта пропуска в Корчевой произошло ДТП, в котором пострадали украинцы, среди которых — дети и беременные.

Также в Кракове 12 дней будут выключать свет в знак солидарности с Украиной.

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