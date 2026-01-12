- Дата публикации
В Польше пограничники задержали украинку с надписью "бомба" на лбу: подробности инцидента
Украинка попыталась пошутить в аэропорту, но это привело к ее задержанию.
В Варшавена аэропорту Окенце пограничники задержали 29-летнюю украинку из-за надписи «бомба» на ее лбу. Женщина объяснила свой поступок шуткой, опасных предметов у нее не обнаружили.
Об этом сообщила Польская пограничная служба (Straż Graniczna), пишет издание RMF24
Инцидент произошел в воскресенье, 11 января, в зале регистрации аэропорта Окенце в Варшаве. Работники аэропорта заметили женщину, на лбу которой была надпись «бомба», и немедленно сообщили пограничникам.
Как уточняют в Straż Graniczna, задержанная оказалась 29-летней гражданкой Украины, которая ожидала рейс в Цюрих. Женщина вела себя спокойно, не проявляла агрессии и придерживалась всех требований служащих.
Пограничники провели тщательную проверку личности и багажа. Опасных предметов у женщины не обнаружили. Объяснение, предоставленное украинкой, заключалось в том, что надпись на лбу она сделала помадой «для шутки».
Инцидент не повлиял на безопасность аэропорта и рейсов, но служба пограничников отмечает серьезность подобных случаев, ведь даже шутка со словом «бомба» может вызвать срочную реакцию охраны и задержки в работе аэропорта.
Напомним, ранее мы писали о том, что в варшавском аэропорту Окенце задержали 23-летнего украинца, который имел с собой устройство для глушения радиосигналов, работающее в частотах, зарезервированных для авиационной связи и навигации.