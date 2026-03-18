В Польше похитили табличку "Площадь Свободной Украины": что заявили в полиции

Площадь Свободной Украины / © Укринформ

Реклама

В польском городе Гдыня неизвестные демонтировали и похитили столбик с надписью Plac Wolnej Ukrainy (Площадь Свободной Украины).

Об этом сообщил консул Украины в Гданьске Олег Высочан в комментарии «Укринформ».

По его словам, украинская сторона оперативно обратилась к стражам порядка после того, как информация об инциденте появилась в открытом доступе.

Реклама

«Мы сразу связались с полицией, направили официальное обращение и поддерживаем контакт с городскими властями. Поиски начались, но пока причастные не установлены», — отметил дипломат.

Полиция обратилась к гражданам

Польская полиция уже заявила о поиске возможных свидетелей происшествия и призвала всех, кто имеет какую-либо информацию, сообщить об этом.

В консульстве подчеркивают, что расценивают инцидент не как обычное хулиганство, а как умышленную провокацию.

«Это не просто акт вандализма, а попытка попрать символы украинско-польской дружбы», — подчеркнул Высочан.

Реклама

Это не первый случай вандализма в Польше

По словам дипломата, за последние два года подобные инциденты случались уже несколько раз. В одном из предыдущих случаев злоумышленника удалось идентифицировать и задержать — он сам снимал свои действия.

Несмотря на это, в консульстве подчеркивают, что подобные случаи не повлияют на отношения между странами.

«Никакие акты вандализма не способны взорвать прочный фундамент украинско-польского партнерства», — подчеркнул консул.

Реакция города

Местные власти и жители Гдыни уже выразили поддержку Украине. Ранее подобные таблички, поврежденные или похищенные, восстанавливали на средства городского бюджета.

Реклама

Украинская же сторона поблагодарила польское общество за скорую реакцию и солидарность.

Напомним, в Украине в Белой Церкви неизвестный сломал государственный флаг и бросил на землю. Это произошло на территории Спасо-Преображенского собора.