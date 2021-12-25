В Польше полиция снова задержала украинца, перевозившего нелегалов

В Польше полиция снова задержала украинца, перевозившего нелегалов

По данным полиции, водитель хотел перевезти семерых иракцев.

На Подляшье на востоке Польши, недалеко от границы с Беларусью, полиция задержала гражданина Украины, который перевозил людей, нелегально пересекших границу.

Задержание произошло в Ольховичах. Автомобиль, за рулем которого находился гражданин Украины, был остановлен с целью проверки.

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По данным полиции, водитель хотел перевезти семерых иракцев, сообщает "Польское радио".

Водитель был арестован, а его транспортное средство эвакуировано на полицейскую стоянку.

24 декабря в Подляском воеводстве задержали еще одного гражданина Украины, который в своем автомобиле перевозил нелегального мигранта из Ирака.

Отметим, что в Польше в этом году обвинения в помощи нелегальным мигрантам выдвинули более 90 украинцам.

Украина 23 ноября начала специальную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционного кризиса.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в случае прорыва мигрантов все доступные силы МВД будут на границе в течение 30 минут.