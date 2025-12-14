ТСН в социальных сетях

Мир
366
1 мин

В Польше поляк угрожал продавщице-украинке и зиговал: как его накажут (видео)

Агрессивный поляк с криками «Зиг Хайль» напал на продавщицу-украинку в Гдыне.

Дмитрий Гулийчук
Польский расист бросался на украинку с нацистскими лозунгами и получил обвинение

В городе Гдыня (Польша) агрессивный местный житель оскорблял кассиршу из Украины, угрожал ей и демонстрировал нацистские жесты.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Мужчина угрожал продавщице, кричал на нее, обижал матом, кричал, чтобы она убиралась в Украину и пыталась напасть. Когда один из покупателей встал на защиту продавщицы, поляк напал и на него.

При этом нападающий выкрикивал гитлеровский лозунг «Зиг Хайль!» и показывал нацистский жест.

Полиция Поморского воеводства заверила, что установила личность и задержала мужчину. Ему предъявили обвинение в:

  • применении незаконных угроз в отношении лица с учетом его национальной принадлежности;

  • публичном пропаганде нацистского режима.

Ранее сообщалось, что в Польше учитель травил детей из Украины, а затем их жестоко избили ученики-поляки.

366
