В Польше поляк угрожал продавщице-украинке и зиговал: как его накажут (видео)
Агрессивный поляк с криками «Зиг Хайль» напал на продавщицу-украинку в Гдыне.
В городе Гдыня (Польша) агрессивный местный житель оскорблял кассиршу из Украины, угрожал ей и демонстрировал нацистские жесты.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Мужчина угрожал продавщице, кричал на нее, обижал матом, кричал, чтобы она убиралась в Украину и пыталась напасть. Когда один из покупателей встал на защиту продавщицы, поляк напал и на него.
При этом нападающий выкрикивал гитлеровский лозунг «Зиг Хайль!» и показывал нацистский жест.
Полиция Поморского воеводства заверила, что установила личность и задержала мужчину. Ему предъявили обвинение в:
применении незаконных угроз в отношении лица с учетом его национальной принадлежности;
публичном пропаганде нацистского режима.
Ранее сообщалось, что в Польше учитель травил детей из Украины, а затем их жестоко избили ученики-поляки.