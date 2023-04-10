В Польше после Пасхи будут вручать повестки и работать медкомиссии: что известно

Минобороны Польши хочет проверить, кто годен к военной службе и может стать военным. Украинцев это не касается.

После Пасхи, 17 апреля, в Польше начнется набор на военную службу, который продлится до 21 июля.

Об этом сообщает издание Ukrayina.pl.

Минобороны Польши хочет проверить, кто годен к военной службе и может стать военным.

Повестки получат:

солдаты запаса;

лица, имеющие отношение к военной службе (прошли военную службу или обучение);

представители определенных профессий.

Отбор будут осуществлять 390 уездных комиссий. Всего на медкомиссию должно явиться 230 тысяч поляков. Это будут не только 19-летние юноши, но и ребята 1999-2003 годов рождения. Кроме того, повестки могут получить и те, кто в 2021 и 2022 годах признан временно непригодным для военной службы.

Повестки также получат женщины 1999-2004 годов рождения, которые в 2023 учебном году заканчивают высшее учебное заведение по определенным специальностям.

Повестки украинцам в Польше не вручают

В то же время в издании отметили, что информация о вручении повесток украинцам в Польше – фейк.

В частности, российские СМП информировали, что в польских городах Познань и Тарнов украинские мужчины начали получать повестки.

"Предостерегаем! Согласно правилам, украинские дипучреждения за рубежом должны вести военный учет мужчин. Однако они не имеют права на вручение повесток людям, состоящим на консульском учете", — прокомментировал Центр противодействия дезинформации.

Также ЦПД напомнил, что зарубежные дипломатические учреждения не могут принимать решения о депортации украинцев. Такие решения могут приниматься только судом иностранного государства.

Ранее адвокат рассказал, могут ли украинцам вручать повестки во время пересечения границы.

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