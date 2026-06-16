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В Польше после убийства российского антипутинского художника задержали двух белорусов — подробности
Двоих граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства российского антипутинского художника в Польше.
В Польше в городе Белая-Подляска продолжается расследование громкого убийства 44-летнего российского оппозиционного художника-карикатуриста, критиковавшего режим кремлевского диктатора Владимира Путина. После смертельной стрельбы правоохранители задержали двух граждан Беларуси, которых проверяют на возможную причастность к убийству, однако непосредственного подозреваемого пока задержать не удалось.
Об этом сообщило польское радио RMF FM.
К розыску стрелка привлекли сотрудников уголовного отдела полиции Люблинского воеводства. Также к делу подключилось Агентство внутренней безопасности Польши.
По данным следствия, нападение произошло утром 15 июня около 10:00 на улице Короля Ядвиги, недалеко от перекрестка с улицей Теребельской. Неизвестный несколько раз выстрелил в прохожего. Мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте, несмотря на попытки медиков спасти ему жизнь. По данным следствия, нападавший несколько раз выстрелил в мужчину с близкого расстояния, а затем произвел выстрел, когда тот уже лежал на земле
Полиция установила, что погибшим является 44-летний гражданин России, который некоторое время проживал в Белой Подляске вместе с семьей. Мужчина был художником и публично критиковал политику президента РФ Владимира Путина.
Также расследование планируется передать в Люблинское отделение Национальной прокуратуры. Следователи проверяют различные версии происшествия — от криминальных мотивов до возможной причастности иностранных спецслужб.
Напомним, ранее стало известно, что в польском городе Била-Подляска был застрелен 44-летний гражданин России Семен Скрепецкий. По информации СМИ, он был художником, политическим эмигрантом и известным критиком кремлевского режима, который после выезда из РФ проживал в Польше.