В Польше посреди рынка насмерть замерзла 14-летняя девочка: взрослые проходили мимо

В Польше среди рынка замерзла 14-летняя девушка. Несовершеннолетний пытался помочь только один человек.

Об этом пишет польское издание wprost.pl

14-летнюю девочку нашли в центре города Андрихово, она была переохлаждена. Через день она скончалась в больнице в Кракове. Польские СМИ пишут, что 14-летняя девушка несколько часов сидела у одного из магазинов в центре, на главной улице города. За это время никто из прохожих не обратил внимания на то, что девочка могла нуждаться в помощи.

"Лишь один местный житель заинтересовался ее судьбой", — пишут местные СМИ.

Районная прокуратура в Вадовице расследует обстоятельства смерти подростка. Ее поиски начались во вторник после того, как семья сообщила об этом соответствующие службы.

Известно, что девочка позвонила отцу и сказала, что ей стало плохо и она не знает, где находится. Вскоре было установлено, что 14-летняя девочка находится у одного из рынков в центре Андрихова.

На место происшествия выехали пожарные, полиция и скорая помощь. В тот момент 14-летняя девочка была без сознания и очень замерзла. Ее перевезли в больницу в Вадовицах, а затем – в больницу в Кракове.

"Лишь один из жителей заинтересовался ее судьбой. Он перенес ее в теплый магазин и вызвал скорую помощь. Девушку отвезли в больницу. Она очень замерзла", — пишут польские издания.

На следующий день, в среду, 29 ноября, девочка умерла. Неизвестно сколько времени 14-летняя девочка находилась перед рынком и почему никто не решился ей помочь. Также нет информации о том, почему такому молодому человеку внезапно стало плохо. На месте, где ее нашли, собираются местные жители и зажигают свечи. Обстоятельства инцидента должна установить прокуратура. Полиция не разглашает никакой информации.

Напомним, в Польше 19-летняя девушка обнаружила в лесу младенца. История получила неожиданное продолжение.

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