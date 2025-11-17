В Польше повредили важную для Украины железную дорогу: Туск заявил о подрыве

Дональд Туск на месте инцидента / © Дональд Туск/Twitter

В Польше железнодорожные пути на маршруте Варшава-Люблин, по которому идет помощь Украине, были повреждены в результате взрыва.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в Twitter.

«Подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин — это беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения», — отметил Туск.

По словам польского премьера, этот маршрут также имеет решающее значение для предоставления помощи Украине.

«Мы поймаем виновных, кем бы они ни были», — подчеркнул глава польского правительства.

Напомним, в Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на важном маршруте, ведущем к польско-украинской границе и далее в Украину.

По данным польских СМИ, инцидент произошел утром 16 ноября. Машинист поезда по телефону сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства, вблизи станции PKP Mika.

Речь идет об области ключевой железнодорожной линии, соединяющей Варшаву с пограничным переходом Дорогуск. По этому маршруту курсируют не только поезда Мазовецкой железной дороги, но и поезда, следующие в Люблин, Хелм и далее — в Украину.