В Польше повредили важную для Украины железную дорогу: Туск заявил о подрыве
Подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин — беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения, отметил Дональд Туск.
В Польше железнодорожные пути на маршруте Варшава-Люблин, по которому идет помощь Украине, были повреждены в результате взрыва.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в Twitter.
«Подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин — это беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения», — отметил Туск.
По словам польского премьера, этот маршрут также имеет решающее значение для предоставления помощи Украине.
«Мы поймаем виновных, кем бы они ни были», — подчеркнул глава польского правительства.
Напомним, в Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на важном маршруте, ведущем к польско-украинской границе и далее в Украину.
По данным польских СМИ, инцидент произошел утром 16 ноября. Машинист поезда по телефону сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства, вблизи станции PKP Mika.
Речь идет об области ключевой железнодорожной линии, соединяющей Варшаву с пограничным переходом Дорогуск. По этому маршруту курсируют не только поезда Мазовецкой железной дороги, но и поезда, следующие в Люблин, Хелм и далее — в Украину.