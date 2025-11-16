В Польше повреждена железная дорога: что заявил Туск (фото)

Дональд Туск допускает версию умышленного повреждения пути / © Associated Press

В Польше, близ села Жичин (Мазовецкое воеводство), на участке железной дороги было обнаружено значительное повреждение пути, что привело к остановке движения на важном сообщении Варшава-Люблин. В то время как полиция призывает не спешить с выводами, премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает, что инцидент мог быть диверсией.

Об этом сообщила полиция Мазовше.

Что произошло: вырванный рельс и грохот

Инцидент произошел на участке близ села Жичин. В воскресенье утром, в 7:39 по местному времени, машинист поезда, в салоне которого находились два пассажира, сообщил о нарушении инфраструктуры.

По данным полиции Мазовше, никто из экипажа или пассажиров не пострадал. Движение транспорта оперативно перенаправлено по соседнему пути.

Наиболее резонансной частью инцидента стали данные от железнодорожного сообщества Dyspozytura Trakcji. Они опубликовали фотографии, на которых виден вырванный метровый кусок рельса, к которому, вероятно, была подведена проволока. Блог предположил, что это «могло быть нанесено взрывом».

Скрин фото Dyspozytura Trakcji

Местные свидетельства и реакции власти

Местные жители подтвердили, что слышали шум в этом районе. Издание Fakt.pl сообщило, что вечером в субботу, около 22:00, полиция получила сообщение о громком взрыве, хотя тогда «ничего подозрительного не обнаружила».

Официальная позиция МВД Польши осторожна. Представительница Каролина Галецкая призвала граждан воздержаться от спекуляций.

«Пока нет оснований предполагать умышленные действия третьих лиц. Мы призываем к осторожности. Спекуляции могут вызвать излишние эмоции и угрозы. Пожалуйста, делитесь подтвержденной информацией», — заявила она.

Однако вечером премьер-министр Дональд Туск заявил, что находится в постоянном контакте с главой МВД и не исключает версию диверсии.

«Может быть, мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Соответствующие службы проводят расследование», — проинформировал Туск.

В настоящее время службы продолжают расследование, а внимание общества приковано к официальным выводам о причине повреждения стратегического железнодорожного пути.

