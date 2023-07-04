В Польше повысили минимальную зарплату: сколько будут зарабатывать украинцы за границей

Больше всего вакансий для украинцев без обязанности знания польского языка и опыта предлагают в сфере логистики.

В Польше с 1 июля второй год за год повысили минимальную заработную плату. В частности, минимальные оклады и почасовые ставки для украинцев также выросли почти на 1 тыс.грн – до 3 600 злотых брутто (ориентировочно 2783 злотых нетто – примерно 25,3 тыс.грн,). Речь идет о тех гражданах, которые работают по трудовому договору.

Об этом сообщили в Миграционной платформе EW.

Отмечается, что минимальная ставка за час по договору поручения составляет сейчас – 23,50 злотых брутто (210 грн). В месяц — это соответственно 4700 -5875 злотых в зависимости от количества отработанных часов.

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Больше всего вакансий для украинцев без обязанности знания польского языка и опыта предлагают в сфере логистики (это работа с комплектацией и упаковкой посылок на складах одежды и продуктовых складах). Такие вакансии есть на территории всей страны.

"Больше всего их в Нижнесилезском (с центром во Вроцлаве), Поморском (Гданьск), Великопольском (Познань) и Мазовецком (Варшава) воеводствах. В среднем можно заработать от 5500 до 6800 злотых (49,8 –61,6 тыс.грн) в зависимости от количества рабочих часов", — говорится в сообщении.

Кроме того, много работы на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Речь идет о упаковке яиц, изготовлении сосисок или производстве другой мясной продукции. Предприятия, предлагающие такую работу, находятся преимущественно в Великопольском воеводстве. Также есть вакансии на предприятиях рыбной переработки в основном в Поморском регионе (Гданьск).

"Ближе к границе с Германией и Словакией украинцам предлагают вакансии на предприятиях машиностроительной отрасли. Это воеводства с центрами во Вроцлаве и Катовице. Польская экономика сталкивается с дефицитом кадров, поэтому одной из востребованных вакансий в Польше является рекрутер — человека, который занимается поиском и привлечением. ", – рассказывают в Миграционной платформе.

Примечательно, что это работа, которую можно производить онлайн из Украины или Польши как дополнительный заработок. За нее платят от 1000 до 50 000 злотых (от 9 тыс. до 453 тыс.грн). Кадровые агентства готовы тратить средства на обучение рекрутеров и предлагают всяческие бонусы. Все потому, что у польских предприятий есть заказы, а рабочих рук не хватает — из-за нехватки мужчин и миграции украинцев в другие страны Европы, где они тоже имеют упрощенный доступ к рынку труда.

"Своими ресурсами Польша не может справиться – уровень безработицы в стране остается низким", – рассказывает директор департамента рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк.

По данным Главного статистического управления Польши уровень безработицы в Польше в мае составил 5,1%. Евростат в апреле фиксировал в Польше наравне с Чехией самый низкий уровень безработицы в Европе – 2,7%.

Таким образом, с начала года минимальная зарплата в Польше выросла почти на 600 злотых. В этом году размер минимального оклада в Польше уже увеличивали в январе – до 3490 из 3010 злотых брутто.

Повышение также влияет на надбавки за работу в ночное время, оплату парковки, пособие по беременности и родам, больничные или выходное пособие. Поскольку все выплаты рассчитываются на основе национального минимума.

В 2024 году снова ожидается двойное повышение минимальной заработной платы в Польше. Первоначально размер минималки вырастет в январе до 4242 злотых брутто по трудовому договору (38,5 тыс.грн) и 27,70 злотых брутто почасово (249 грн). А затем – в июле 2024 года до 4300 злотых брутто (около 39 тыс.грн) и 28,10 злотых брутто почасово (253 грн).

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