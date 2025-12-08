В Польше повысят комиссию за снятие наличных в банкоматах: когда и насколько

Банкомат / © Pexels

С февраля 2026 года операторы Visa и Mastercard значительно повысят комиссии за снятие наличных в банкоматах Польши. Наибольший рост расходов ожидается для клиентов, которые пользуются услугами частных сетей (Euronet, Planet Cash).

Об этом сообщает inPoland.

Операторы платежных систем Visa и Mastercard объявили о существенном повышении комиссий за снятие наличных в польских банкоматах. Больше всего это коснется пользователей банкоматов частных сетей, таких как Euronet или Planet Cash, которые обеспечивают около 70% всех операций в стране.

Новые тарифы начнут действовать с февраля 2026 года. Банки будут платить примерно 3 злотых за каждые снятые 1000 злотых, в случае использования карт Mastercard и 2,9 злотых за транзакцию Visa.

Для сравнения: ранее комиссия Mastercard составляла около 1,7 злотых за 1000 злотых, тогда как Visa — 1,3 злотых. Фактически это может означать подорожание снятия наличных для клиентов, если банки решат переложить дополнительные расходы на владельцев карт.

Главной причиной изменений является обновление модели расчета комиссий. Ранее Visa применяла фиксированную ставку 1,3 злотых, независимо от суммы снятия. Со следующего года комиссия будет состоять из двух компонентов: 1,2 злотых базовой ставки и 0,17% от суммы транзакции. Mastercard переходит на аналогичную схему — 1,2 злотых как фиксированная часть и 0,18% от снятой суммы. Таким образом, с увеличением суммы наличных, которую получает клиент, будет расти и комиссия, которую платит банк.

Новые правила будут касаться прежде всего операций в банкоматах частных операторов, которые составляют большинство в Польше. Заметный рост расходов для клиентов может стать ощутимым уже в начале 2026 года.

