В Польше повысят сборы за водительские права: что нужно знать украинцам о новых ценах
Министерство инфраструктуры Польши повышает сборы за выдачу водительских прав до 115,50 злотых, а международных – до 40,50 злотых.
Будущие водители в Польше столкнутся с повышением стоимости выдачи водительских прав. Министерство инфраструктуры страны опубликовало проект постановления, предусматривающий рост сборов. Новые правила должны вступить в силу уже в ближайшее время.
Об этом сообщает портал "In Poland".
Повышение коснется как стандартных, так и международных водительских удостоверений:
Стандартные права. Сбор вырастет до 115,50 злотых (на 15,50 злотых больше, чем раньше).
Международные права. Стоимость увеличится с 35 до 40,50 злотых.
Проект постановления был опубликован на сайте Центра правительственного законодательства во вторник, и новые правила вступят в силу через 14 дней после публикации. Это означает, что заявители должны учитывать повышенные расходы в ближайшее время.
Министерство инфраструктуры объясняет необходимость повышения сборов тем, что действующие ставки долго не пересматривались и уже не покрывают административные расходы.
По данным местных органов власти, в 2023 году расходы на выдачу водительских прав превышали доходы от сборов более чем на 30,5 миллиона злотых.
Ранее сообщалось, что в Польше изменился бланк заявления на разрешение на временное проживание (карта побыту), а также там переписали требования к приложениям (дополнительным формам) к заявлению и фотографии, которые подаются вместе с заявлением. Изменения коснутся всех иностранных граждан, в частности, украинских беженцев, которым впоследствии придется изменить статус временной защиты на временное проживание.