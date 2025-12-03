В Польше повысят сборы за водительские права: что нужно знать украинцам о новых ценах

Польша

Реклама

Будущие водители в Польше столкнутся с повышением стоимости выдачи водительских прав. Министерство инфраструктуры страны опубликовало проект постановления, предусматривающий рост сборов. Новые правила должны вступить в силу уже в ближайшее время.

Об этом сообщает портал "In Poland".

Повышение коснется как стандартных, так и международных водительских удостоверений:

Реклама

Стандартные права. Сбор вырастет до 115,50 злотых (на 15,50 злотых больше, чем раньше).

Международные права. Стоимость увеличится с 35 до 40,50 злотых.

Проект постановления был опубликован на сайте Центра правительственного законодательства во вторник, и новые правила вступят в силу через 14 дней после публикации. Это означает, что заявители должны учитывать повышенные расходы в ближайшее время.

Министерство инфраструктуры объясняет необходимость повышения сборов тем, что действующие ставки долго не пересматривались и уже не покрывают административные расходы.

По данным местных органов власти, в 2023 году расходы на выдачу водительских прав превышали доходы от сборов более чем на 30,5 миллиона злотых.

Ранее сообщалось, что в Польше изменился бланк заявления на разрешение на временное проживание (карта побыту), а также там переписали требования к приложениям (дополнительным формам) к заявлению и фотографии, которые подаются вместе с заявлением. Изменения коснутся всех иностранных граждан, в частности, украинских беженцев, которым впоследствии придется изменить статус временной защиты на временное проживание.