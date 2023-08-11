В Польше появились "приглашения" стать наемниками ЧВК "Вагнер" (фото)

Краковская полиция расследует появление наклеек с QR-кодом, ведущим на русскоязычный сайт.

На улицах польского города Кракова появились наклейки, призывающие присоединиться к "вагнеровцам". Это "приглашение" в российскую ЧВК "Вагнер" содержит QR-код, ведущий на русскоязычный сайт.

Об этом сообщает Gazeta Krakowska со ссылкой на сообщение депутата краковского городского совета Лукаша Вантуха в социальных сетях.

Одна из наклеек, по словам польского политика, появилась на автостоянке возле Музея Армии Крайовой.

В публикации в соцсетях депутат также процитировал переписку, из которой понятно, что подобные ситуации также происходили в других городах Польши.

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В соцсетях также распространено видео, на котором зафиксировано появление такой же наклейки в одном из общественных туалетов Кракова.

На наклейке есть надпись “Мы здесь. Присоединяйтесь к нам. "ЧВК Вагнер" и QR-код, который при сканировании направляет на русскоязычный сайт.

В полиции сообщили, что после сигналов о появлении наклеек их обнаружили в разных частях города. Теперь дело расследует Главное управление городской полиции в Кракове.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о мерах, которые предпринимает правительство Польши из-за наемников "Вагнера", находящихся в Беларуси.

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