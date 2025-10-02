- Дата публикации
В Польше поймали агента России, который готовил теракты в трех странах ЕС — СМИ
Агент ГРУ России готовил теракты в Польше, Литве и Германии с использованием взрывчатки, спрятанной в консервных банках.
В Польше задержали агента российской военной разведки. Его подозревают в подготовке терактов в трех странах Евросоюза с использованием начиненных взрывчаткой консервных банок.
Об этом сообщила Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники.
Информированные о выводах Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности Польши собеседники сообщили, что военная разведка России готовила теракты с использованием дронов и банок, в которых вместо кукурузы «был мощный взрывчатый материал».
«Мы получили информацию об очередной операции российской разведки — на этот раз на территории Литвы, Польши и Германии. Из наших выводов следует, что ГРУ ввезла в Польшу две неприметные банки, которые можно найти в продуктовых магазинах», — говорится в статье.
По информации издания, в частности теракт планировался на кладбище в польском Лодзе. Такие же начиненные взрывчаткой консервные банки нашли и на кладбище в Литве.
Задержанный также перевозил компоненты для беспилотников и SIM-карты между Польшей, Литвой и Германией.
Польская прокуратура планирует завершить расследование дела до конца этого года.
К слову, руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предостерег, что Россия может попытаться зайти на территорию Польши, заслав туда диверсионно-разведывательные группы. Главная цель (как и операций с дронами в небе стран НАТО) — проверка реакции Альянса и его «прочности». Москва также стремится напугать общества Европы и уменьшить поддержку Украины.