В Польше предоставляют новую финансовую помощь украинцам: актуальная информация о выплатах беженцам

Кто может получить 18 тыс. гривен.
В Польше объявили о новых выплатах беженцам из Украины. Так, граждане нашего государства в Польше до 20 января могут зарегистрироваться на получение помощи в 710 злотых (6 тыс. гривен) в течение трех месяцев. Всего можно получить 18 тыс. гривен.
О финансовой помощи сообщили Fundacja Ukraina и Mercy Corps.
Там отметили, что для получения финансовой помощи украинцам важно знать о следующих условиях:
- получатели должны проживать в Нижнесилезском воеводстве;
- помощь оказывается украинцам, ранее не получавшим выплат от ООН и других международных организаций.
На помощь претендуют менее социально защищенные категории. Да, выплату могут получить:
- беременные и мамы с детьми до 1 года;
- многодетные матери, имеющие 3 и более детей и находящиеся в Польше без мужчины;
- люди с инвалидностью 1 и 2 групп;
- летние украинские беженцы старше 60 лет.
Чтобы подать заявку на помощь, нужно заполнить анкету. Сделать это предлагают онлайн по ссылке.
В то же время, получателю нужно будет дважды лично приехать во Вроцлав в случае утверждения анкеты. Впервые необходимо привезти документы, а второй – получить карточку, на которую будут перечислять деньги.
Ранее сообщалось, сколько платят украинским беженцам в разных странах. Так, например, Германия увеличивает выплаты для беженцев. А Канада предоставляет 3 тыс. канадских долларов единовременно.
Добавим, что беженцев из Украины в Польше стало меньше. ТСН сообщал, сколько граждан до сих пор не вернулись домой.
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