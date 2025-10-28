- Дата публикации
В Польше предупредили: российские агенты ищут "одноразовых" помощников среди украинцев
Польша призывает украинцев сообщать полиции о любых подозрительных контактах.
Правительство Польши предупредило украинцев, находящихся на территории страны, о попытках вербовки со стороны российских спецслужб.
Об этом заявил координатор польских спецслужб Томаш Семоняк в эфире телеканала Polsat News.
«Призываю граждан Украины, которые находятся в Польше, не поддаваться на такие предложения — даже за несколько тысяч евро. Зачем потом сидеть годами в тюрьме и помогать государству, которое напало на Украину?» — сказал Семоняк.
По его словам, целью российских агентов является одновременно подготовка диверсий и провоцирование недоверия между поляками и украинцами. «Россияне пытаются ударить сразу по двум направлениям — дестабилизировать ситуацию и испортить отношения между нашими народами», — отметил он.
Чиновник уточнил, что вербовка чаще всего происходит через мессенджеры и соцсети, а не во время личных встреч, как это было раньше. «Это уже не шпионаж старого образца. Мы называем таких лиц „одноразовыми агентами“ — их не обучают, не обеспечивают, и после выполнения задания о них просто забывают», — пояснил Семоняк.
Власти Польши призвали украинцев немедленно сообщать правоохранительным органам о любых подозрительных контактах или предложениях сотрудничества, связанных с деятельностью против безопасности Украины или Польши.
