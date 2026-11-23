- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 197
- Время на прочтение
- 2 мин
В Польше придется доплачивать за ночлег: кого коснутся новые правила с 2027 года
С 2027 года страна изменяет правила оплаты за ночлег, расширяет круг плательщиков и позволяет общинам повышать сборы. В то же время, для некоторых категорий гостей предусмотрены исключения.
С 2027 года в Польше изменятся правила взимания туристических сборов. Платить придется не только отдыхающим, но и тем, кто приезжает в командировку. В то же время максимальные ставки возрастут, а местные власти смогут вводить собрание там, где их раньше не было.
Об этом сообщили на портале InPoland.
Новые правила предусматривают, что плата будет начисляться за каждую ночь проживания, а не за часть суток. Обычно такие сборы включают в счета гостиницы, пансионаты и другие заведения размещения.
Сколько будет стоить ночлег в Польше
Сейчас в стране действуют два вида местного собрания – туристическое и курортное. Их максимальные ставки отличаются в зависимости от местности.
В 2026 году предельные суммы составляют:
3,46 злотого – местный туристический сбор;
4,89 злотого — сбор в охраняемых курортных зонах;
6,67 злотого – курортный сбор.
С 2027 года максимальные ставки возрастут:
5 злотых – в туристических местностях;
5,50 злотых - в охраняемых курортных зонах;
6,86 злотого – курортный сбор.
Это верхние пределы, поэтому любая община сможет самостоятельно устанавливать размер платежа.
Например, семья из четырех человек, которая приедет на недельный отдых в горы, при максимальной ставке 5 злотых оплатит дополнительно 140 злотых за семь ночей.
Будут платить даже приехавшие в командировку
Еще одно важное изменение касается цели поездки. В настоящее время собрание взимается преимущественно с людей, которые приезжают ради туризма, отдыха или обучения.
С 2027 года цель пребывания уже не будет иметь значения. Следовательно, в местностях, где введен соответствующий сбор, доплачивать за ночлег придется и деловым путешественникам.
Кроме того, муниципалитетам станет проще вводить туристический сбор. Если раньше для этого необходимо подтвердить благоприятные климатические условия, то по новым правилам достаточным основанием станут природные и ландшафтные особенности местности.
Кто не будет платить за ночлег
Новые правила предусматривают ряд исключений. От уплаты сборов будут освобождены люди с нарушениями зрения и слуха, дети с инвалидностью до 16 лет, а также отдельные категории сопровождающих.
Льготы будут распространяться и на детей и школьников, путешествующих по организованным группам, вместе с их опекунами.
Не будут платить сбор и те, кто будет находиться в одном месте более 29 ночей подряд.
Таким образом, нововведения не означают обязательную доплату за каждую ночевку по всей Польше: размер сбора и его применение будут зависеть от конкретной общины, а для некоторых категорий гостей будут действовать увольнения.
Напомним, что суд Европейского Союза в Люксембурге постановил, что правительство Нидерландов должно рассмотреть около 140 тыс. заявлений в убежище, поданных украинскими беженцами. Такое решение может создать значительную дополнительную нагрузку на нидерландскую бюрократическую систему, которая уже работает на грани своих возможностей.