Флаг Польши / © Unsplash

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С 2027 года в Польше изменятся правила взимания туристических сборов. Платить придется не только отдыхающим, но и тем, кто приезжает в командировку. В то же время максимальные ставки возрастут, а местные власти смогут вводить собрание там, где их раньше не было.

Об этом сообщили на портале InPoland.

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Новые правила предусматривают, что плата будет начисляться за каждую ночь проживания, а не за часть суток. Обычно такие сборы включают в счета гостиницы, пансионаты и другие заведения размещения.

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Сколько будет стоить ночлег в Польше

Сейчас в стране действуют два вида местного собрания – туристическое и курортное. Их максимальные ставки отличаются в зависимости от местности.

В 2026 году предельные суммы составляют:

3,46 злотого – местный туристический сбор;

4,89 злотого — сбор в охраняемых курортных зонах;

6,67 злотого – курортный сбор.

С 2027 года максимальные ставки возрастут:

5 злотых – в туристических местностях;

5,50 злотых - в охраняемых курортных зонах;

6,86 злотого – курортный сбор.

Это верхние пределы, поэтому любая община сможет самостоятельно устанавливать размер платежа.

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Например, семья из четырех человек, которая приедет на недельный отдых в горы, при максимальной ставке 5 злотых оплатит дополнительно 140 злотых за семь ночей.

Будут платить даже приехавшие в командировку

Еще одно важное изменение касается цели поездки. В настоящее время собрание взимается преимущественно с людей, которые приезжают ради туризма, отдыха или обучения.

С 2027 года цель пребывания уже не будет иметь значения. Следовательно, в местностях, где введен соответствующий сбор, доплачивать за ночлег придется и деловым путешественникам.

Кроме того, муниципалитетам станет проще вводить туристический сбор. Если раньше для этого необходимо подтвердить благоприятные климатические условия, то по новым правилам достаточным основанием станут природные и ландшафтные особенности местности.

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Кто не будет платить за ночлег

Новые правила предусматривают ряд исключений. От уплаты сборов будут освобождены люди с нарушениями зрения и слуха, дети с инвалидностью до 16 лет, а также отдельные категории сопровождающих.

Льготы будут распространяться и на детей и школьников, путешествующих по организованным группам, вместе с их опекунами.

Не будут платить сбор и те, кто будет находиться в одном месте более 29 ночей подряд.

Таким образом, нововведения не означают обязательную доплату за каждую ночевку по всей Польше: размер сбора и его применение будут зависеть от конкретной общины, а для некоторых категорий гостей будут действовать увольнения.

Напомним, что суд Европейского Союза в Люксембурге постановил, что правительство Нидерландов должно рассмотреть около 140 тыс. заявлений в убежище, поданных украинскими беженцами. Такое решение может создать значительную дополнительную нагрузку на нидерландскую бюрократическую систему, которая уже работает на грани своих возможностей.

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