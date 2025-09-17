В Польше приняли новый закон для украинцев: что он предусматривает

Украинцы в Польше / © Associated Press

Польский Сенат поддержал новый закон, регулирующий пребывание иностранцев и оказание помощи гражданам Украины. Документ, уже одобренный Сеймом, теперь ожидает подписи президента Кароля Навроцкого.

Об этом пишет «Польское радио».

Проект был разработан после того, как президент ветировал предыдущую инициативу по статусу украинцев.

Новый закон предусматривает, что легальность пребывания украинских беженцев в Польше будет продлена до 4 марта 2026 года. Это связано со сроком действия решения Совета ЕС.

Кроме того, документ ужесточает контроль за предоставлением социальной помощи. В частности, выплаты по программе 800+ будут связаны с профессиональной деятельностью взрослых и посещением детьми польских школ. Исключение составят родители детей с инвалидностью.

Закон также вводит ограничения на получение некоторых медицинских услуг для взрослых украинцев, что касается определенных программ реабилитации и стоматологического лечения.

Напомним, Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи гражданам Украины. По его словам, помощь 800+ должна предоставляться исключительно тем, что трудоустраивается в Польше.

Впоследствии Правительство Польши представило новый проект закона о помощи украинским беженцам, в котором учло замечания президента Кароля Навроцкого, наложившего вето на предыдущую версию.

Пока известно, что Совет ЕС принял концепцию для украинских переселенцев, которая предусматривает их постепенное возвращение в Украину и реинтеграцию, а также возможность перехода на другие формы проживания, когда условия станут безопасными.