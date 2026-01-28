В Польше приостанавливают выплаты для украинцев: новые условия получения денежной помощи

Украинцам в Польше придется повторно подать заявление на 800+ / © ТСН.ua

С февраля в Польше вступят в силу новые условия получения социальной помощи 800+ для украинских беженцев со статусом UKR. Изменения коснутся около 150 тысяч человек, которые будут обязаны повторно подать заявление и подтвердить свою трудовую активность.

Об этом говорится насайте Управления социального страхования Польши.

31 января 2026 выплата помощи 800+ для украинцев со статусом UKR будет приостановлена. Чтобы сохранить право на получение средств, с 1 февраля 2026 г. необходимо подать новое заявление на период выплат 2025/2026 годов. Новые правила относятся исключительно к этой категории иностранцев, которые находятся в Польше в связи с войной в Украине.

Что нужно сделать для последующего получения 800+

В заявлении, которое подается с 1 февраля 2026 года, необходимо будет:

указать обязательный номер PESEL заявителя и ребенка;

указать данные о пересечении границы;

подтвердить легальность пребывания в Польше;

подтвердить выполнение требования по трудовой активности;

подать декларацию, что ребенок учится в польской школе или посещает детский сад.

Также в форме появятся новые вопросы о наличии инвалидности у ребенка.

Как будут проверять трудовую активность

Право на помощь, как правило, будет зависеть от того, был ли заявитель экономически активным в предшествующем предъявлении заявления. Управление социального страхования Польши будет проверять эту информацию на основе собственных информационных систем. В большинстве случаев дополнительные документы подавать не нужно.

К трудовой активности причисляются, в частности:

работа по трудовому договору или договору поручения;

ведение предпринимательской деятельности;

получение спортивной или докторантской стипендии;

получение пособия по безработице или участие в обучающих программах со стипендией.

Для отдельных категорий лиц устанавливается требование, чтобы база начисления взносов в пенсионное и инвалидное страхование составляла не менее 50% минимальной зарплаты. Для другой группы заявителей порог будет составлять 30% от минимальной заработной платы. От этого требования освобождаются, в частности, родители детей с инвалидностью и лица, оформляющие пособие на ребенка - гражданина Польши.

Требования к обучению и месту жительства ребенка

Выплата 800+ будет предоставляться только при условии, что ребенок посещает польское учебное заведение и исполняет обязанность дошкольного или школьного обучения. И ребенок и заявитель должны проживать на территории Польши. В исключительных случаях, например, при отсрочке долга обучения, необходимо предоставить соответствующую справку.

В ZUS отмечают, что выплата может быть приостановлена, если возникнут сомнения в проживании в Польше, трудовой активности родителей или факте обучения ребенка. Проверки будут производиться ежемесячно.

Относятся ли изменения других иностранцев

Подобные требования по подтверждению трудовой активности с 1 июня 2026 года будут действовать также для других иностранцев вне ЕС и ЕАСТ, которые легально находятся в Польше и имеют доступ к рынку труда. Изменения не распространяются на граждан Польши, а также граждан ЕС, ЕАСТ и Великобритании, охваченных соглашением о выходе.

Напомним, в Чехии продолжается пересмотр закона об украинских беженцах. Там хотят отменить некоторые действующие нормы, якобы угрожающие безопасности страны.

Также в Польше провели исследования по отношению к украинским беженцам. Страна больше не единодушна в поддержке украинцев. Социологи обнародовали тревожную статистику.