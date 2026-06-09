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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Польше приостановили облегченное трудоустройство украинцев: каких изменений ожидать

Ожидалось, что список востребованных профессий с быстрым трудоустройством будет опубликован летом.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Трудоустройство украинцев в Польше

Трудоустройство украинцев в Польше / © pexels.com

В Польше приостановили проект, который должен облегчить трудоустройство иностранных работников, в частности украинцев, в отрасли, которые испытывают нехватку кадров.

Об этом сообщает польская DGP.

В списке было более 300 профессий, которые должны были внести в ускоренный процесс трудоустройства. Среди секторов:

  • здравоохранение и уход,

  • транспорт и логистика,

  • строительная и промышленная отрасли,

  • а также редкие профессии, такие как паяльник или сварщик.

В ходе крайнего заседания Проблемной подгруппы по реформе политики рынка труда Совета социального диалога Министерство труда заявило о приостановлении работы над проектом, аргументируя ростом безработицы.

Однако, как отмечают польские эксперты, именно в такой ситуации необходимы инструменты выявления постоянного дефицита кадров.

Ожидалось, что список востребованных профессий с быстрым трудоустройством будет опубликован летом.

Авторы издания подчеркивают, что польские работодатели уже много лет сталкиваются с проблемой поиска кандидатов с квалификацией, отвечающей их потребностям. Решить этот вопрос не помогает даже сотрудничество с государственными службами занятости.

Во многих случаях наблюдается несоответствие компетенций, географическое несоответствие или несоответствие, связанное со спецификой определенной профессии. Этот список профессий был необходим для лучшего управления трудовой миграцией.

Временная защита в Польше — последние новости

Польское правительство ввело более жесткие условия для украинских беженцев — с июня 2026 украинцы в Польше со статусом UKR могут потерять выплаты 800+, если не будут работать легально и не будут платить налоги. Более того, их дети должны посещать местные сады или школы.

Польша продлила срок действия временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Однако по истечении этой даты для дальнейшего пребывания в стране придется оформлять другие разрешительные документы.

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Дата публикации
Количество просмотров
490
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