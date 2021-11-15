В Польше призвали изъять Россию и Беларусь из международных организаций

В Польше призвали изъять Россию и Беларусь из международных организаций

Также он предложил запретить участникам этих двух стран участвовать в международных спортивных соревнованиях.

Вице-премьер правительства Польши Петр Глинский призвал исключить Россию и Беларусь из ряда международных организаций в связи с напряженной ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает Polska Times.

Также читайте На границе с Беларусью польская полиция задержала пропагандистов Russia Today

"Москва и Минск не обращают внимания ни на что, кроме реального экономического или политического давления", — заявил вице-премьер Польши. По его мнению, международное давление на РФ и Беларусь должно быть гораздо сильнее.

"Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны", — сказал Глинский.

Отметим, ЕС одобрил санкции против Беларуси из- за режима Лукашенко, создавшего на европейско-белорусской границе миграционный кризис. В частности, под ограничения попадут чиновники и компании, причастные к свозу нелегалов к границам Евросоюза.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку