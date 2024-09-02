В Польше призвали сбивать российские ракеты – в НАТО ответили

Накануне польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие граничащие с Украиной страны должны сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

В НАТО ответили главе МИД Польши Радославу Сикорскому на призыв сбивать российские ракеты, а именно, что Польша и другие граничащие с Украиной страны обязаны сбивать ракеты РФ, прежде чем они войдут в их воздушные пространства. В Североатлантическом Альянсе же заявили, что НАТО "не является и не станет стороной конфликта" в Украине.

Об этом представитель Альянса сказал в комментарии агентству Europa Press.

Представитель НАТО заявил, что такие действия могут иметь последствия для всего Альянса, который "несет ответственность за предотвращение дальнейшей эскалации войны России".

Специалист также подчеркнул, что НАТО "не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта" в Украине.

Он признал право каждого члена Альянса защищать свое воздушное пространство, но предупредил, что действия отдельных государств в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом".

"Именно поэтому союзники должны продолжать тесные консультации", — добавил представитель.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times отметил, что членство в НАТО не упраздняет ответственность каждой страны за защиту собственного воздушного пространства.

"Это наше конституционное обязательство", – добавил Радослав Сикорский.

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