В Польше призывают НАТО сбивать ракеты и дроны над территорией Украины: возможно ли это

Почти 70% поляков считают, что Варшава должна сбивать российские ракеты или дроны, которые летят в сторону Польши еще над территорией Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства IBRiS по заказу Rzeczpospolita. Бывший командующий Сухопутными силами Польши, экс-замминистра обороны страны, генерал Вальдемар Скшипчак в комментарии "Укринформу" оценил такую идею.

По его мнению, Альянс давно должен был принять решение о том, чтобы инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства Польши не имели места.

"Северноатлантический альянс должен выделить зону ответственности и проинформировать россиян о том, что каждая ракета, которая будет лететь в сторону границы Украины с Польшей, будет сбита", – заявил Скшипчак.

Генерал добавил, что Польша имеет право на защиту своей территории, учитывая опыт с тремя ракетами, ранее залетевшими на территорию Польши.

"НАТО должна нас (поляков – Ред.) защищать. Следовательно, должен быть соответствующий ультиматум россиянам: мы будем защищать себя, ничто не влетит на территорию Польши и других стран Альянса. Следовательно, считайте, куда вы запускаете ракеты: все, что появится поблизости, будет сбиваться", – сказал он.

По его словам, зона поражения российских ракет над территорией Украины должна определяться не по областям, а учитывая технические возможности систем обнаружения и уничтожения ракет. НАТО должно это согласовать с Украиной, ведь Киев также заинтересован в подобной защите, добавил польский генерал.

Как передает "Европейская правда", бывший глава Бюро нацбезопасности Польши генерал Станислав Козей выразил надежду, что создание общей зоны противовоздушной обороны заставило бы НАТО вести себя более решительно по отношению к России.

Что говорят в Минобороны Польши

Министерство обороны Польши назвало включение части Украины в систему противовоздушной обороны НАТО "чрезвычайно сложным вопросом".

"С одной стороны, это потребует, вероятно, непростых политических договоренностей внутри НАТО. Это было бы связано с рядом правовых и международных вызовов, особенно с последствиями перехватов объектов в украинском воздушном пространстве. С другой стороны, это принесло бы с собой ряд военно-оперативных вызовов", – ответили в ведомстве.

Сколько ракет РФ нарушали воздушное пространство Польши

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину воздушное пространство Польши трижды нарушали ракеты.

Впервые 15 ноября 2022 года в Пшеводове, недалеко от границы с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Однако Анджей Дуда отметил, что падение ракеты на территорию Польши не было нападением на страну, а вероятнее всего – "несчастным случаем". В польских СМИ стали писать, что ракета принадлежит украинским ПВО, а не россиянам.

Однако президент Украины Владимир Зеленский убеждал, что ракета не была украинской.

В конце апреля прошлого года в лесу вблизи города Быдгощ обнаружены элементы ракеты, предположительно X-55. Технологический институт воздушных сил Польши сделал предварительный вывод, что эта ракета – российская. По информации Института, найденные в Польше обломки принадлежат российской ракете Х-55, которая может нести ядерный заряд.

Что интересно, этот город расположен на севере Польши, вдали от границы с Украиной.

29 декабря прошлого года ракета нарушила воздушное пространство Польши. Однако она не упала, а покинула пределы страны.

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