В Польше произошел мощный взрыв на заводе по производству оружия – есть жертва

На юге Польши, в Свентокшиском воеводстве, на заводе по производству оружия и боеприпасов Mesko раздался мощный взрыв – погиб 59-летний сотрудник.

Об этом пишет издание RMF FM.

По данным СМИ, взрыв произошел в центре ракетного топлива, после него возник пожар. По предварительным данным, кроме жертвы еще один человек пострадал.

"У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад", - подтвердила в интервью RMF FM руководитель завода Эльжбета Шренявская.

До взрыва внутри центра находились три человека. Один человек выбрался из помещения самостоятельно, двоим другим пришлось оказывать помощь. Одного из работников не удалось спасти. Пожар, возникший после взрыва, уже потушен.

Была создана специальная группа по расследованию причин трагедии на заводе.

Напомним, после стычки на белорусской границе погиб польский солдат.

Читайте также ведущие новости дня: