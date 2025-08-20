В Польше произошел загадочный взрыв: обломки разбросало вблизи границы с Украиной

Флаг Польши

В Польше, а именно в селе Осины Люблинского воеводства, что граничит с Украиной, произошел взрыв неизвестного предмета. Обошлось без пострадавших, однако были повреждены жилые и хозяйственные постройки.

Об этом сообщила местная полиция и оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«Мы пытаемся установить, что это мог быть за объект. Полиция и пожарные находятся на месте происшествия», — сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, предмет упал на кукурузное поле, после чего произошел взрыв.

«При расследовании мы обнаружили металлические и пластиковые части неизвестного предмета на незастроенной территории. Повреждено хозяйственное здание: выбиты окна и повреждена дверь», — говорится в сообщении.

Что говорят военные

Территорию оцепили, расследование ведется под наблюдением прокурора. К работе привлекли военных и специализированные службы.

Военные уверяют, что нарушений воздушного пространства Польши в ту ночь не зафиксировали.

«После предварительного анализа радиолокационных записей минувшей ночью не было зафиксировано никаких нарушений воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси», — сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Предварительно, объект может являться частью старого двигателя с пропеллером.

«Информация об обнаружении обломков передана в Центр воздушных операций — Командование воздушного компонента. На месте происшествия работают солдаты Военной полиции, проводящие детальный анализ», — уточнили у военных.

Реклама

