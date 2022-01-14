В Польше произошла масштабная утечка военных данных: от винтовки до противотанковых ракет и истребителей

В Польше произошла масштабная утечка военных данных: от винтовки до противотанковых ракет и истребителей

В сеть попало более 1,7 млн записей.

В Польше зафиксировали масштабную утечку данных о вооружении армии, боеприпасах, специализированном программном обеспечение и т.д.

Об этом сообщает издание Onet.

Речь идет о ресурсной базе польских военных — от винтовки до противотанковых ракет и истребителей F-16. Кроме того, некоторая информация, оказавшаяся в свободном доступе, "чрезвычайно ценна иностранным спецслужбам". Большинство данных касается оборудования из бывшего СССР и закупленной у США, Германии и Израиля техники.

Специалист по кибербезопасности сообщил, что базу уже загрузили пользователи из более чем десятка стран, в том числе из России и Китая. Всего в Сеть попало 1 757 390 записей.

Польские спецслужбы ищут злоумышленников. Вероятно, кто-то из ІТ-специалистов Инспекции поддержки Вооруженных сил в Быдгоще создал собственную программу, в которую скопировал данные из засекреченных военных систем.

В Минобороны Польши утверждают, что угрозы государственной безопасности нет. Мол, обнародованные данные и так содержатся в открытом доступе. По предварительным данным, сотрудник Инспекции обеспечения небрежно относился к своим обязанностям, в результате чего произошла утечка данных.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

В Госспецсвязи хакерскую атаку считают самой мощной за последние четыре года. Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора во время брифинга сообщил, в результате действий злоумышленников пострадали около 70 сайтов.

Хакерская атака: некоторые правительственные сайты еще восстанавливают

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