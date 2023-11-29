В Польше произошла смертельная авария на шахте – что известно

Авария произошла в угольной шахте на юге Польши.

На юге Польши в угольной шахте "имени Собеского", в городе Явожно, днем 28 ноября произошла авария, в результате которой погибли четыре горняка.

Об этом пишет RFM 24.

Авария произошла около 15:30 по местному времени – на глубине 500 метров под землей прорвало водопровод.

На месте инцидента в момент порыва работали шесть человек: четверо погибли, еще двое пострадали.

Tauron Wydobycie – третья крупнейшая горнодобывающая компания по объемам добычи угля в Польше. На трех шахтах компании в целом работает более 6300 человек.

Высшее горное управление в Катовице сказало, что по предварительным данным причиной стал неконтролируемый прорыв трубопровода, который заполняли водой.

Согласно официальным данным, с начала года в Польше в результате несчастных случаев на шахтах погибли 11 человек, а в прошлом году зафиксировали 36 несчастных случаев на шахтах со смертельным исходом.

Напомним, в Индии более 40 человек застряли в горном тоннеле, который они строили – когда их спасут.

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