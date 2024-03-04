В Польше произошла жуткая авария с участием украинцев: "Люди взлетали в воздух"

По данным местных СМИ, в результате ДТП ранены 20 человек, шестеро из них — украинцы.

В городе Щецине на северо-западе Польши 1 марта произошла страшная авария — водитель авто въехал в толпу людей, среди которых были также украинцы.

Об этом сообщает польское издание Wyborcza со ссылкой на окружную прокуратуру.

"Пешеходы просто взлетали в воздух, я слышал крики. Это были сцены как из фильма или компьютерной игры. Это мог быть любой из нас", — рассказал свидетель ДТП.

По словам фотокорреспондента Wyborcza, также ставшего очевидцем аварии, водитель после повторного наезда на людей не притормозил и никого не пытался объехать.

Как пишет TVN24 со ссылкой на местные власти, 33-летний водитель легковушки Ford сбил группу людей, ожидавших остановки. После этого он уехал с места аварии, столкнувшись по дороге еще с тремя авто.

В результате ДТП ранены 20 человек. Двое – в крайне тяжелом состоянии, четверо – в тяжелом. Среди пострадавших есть дети — меньше пяти лет. Шесть пострадавших — граждане Украины.

Напомним, в Польше автомобиль сбил более десятка пешеходов.

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