В Польше произошло масштабное ДТП на железнодорожном пути: погибли женщина и 13-летний ребенок (фото)

В Польше близ Томашова Мазовецкого в понедельник, 1 мая, на железнодорожном переезде произошло масштабное ДТП с участием поезда и автомобиля. На месте трагедии погибли 44-летняя женщина и 13-летний ребенок.

Об этом пишет wprost.pl.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 1 мая, около полудня. В 12:39 в Окружное управление Государственной пожарной службы в Томашове Мазовецком поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с поездом "Држевица — Лодзь Фабричная" на железнодорожном переезде в Томашове Мазовецком.

В легковом автомобиле находились два человека, а в поезде — 21 человек. По сообщению пожарных, на месте происшествия также приземлился вертолет Воздушной службы спасения. К сожалению, несмотря на проведение сердечно-легочной реанимации, жизнь пассажиров легковушки, 44-летней женщины и 13-летнего ребенка спасти не удалось. В операции по спасению участвовали семь пожарных бригад.

В Польше на железнодорожном переезде произошло масштабное ДТП. Фото: Komenda Powiatowa Panstwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim

Напомним, в Польше к 11 годам лишения свободы приговорили мать и ее любовника, которые издевались над 3-летней девочкой. Взрослые резали ее ножом, тушили о ребенка окурки и жестоко избивали.

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