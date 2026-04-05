В Польше произошло нападение на украинок: конфликт попал на видео

Нападение на украинок в Польше

В городе Познань в Польше произошло нападение на украинок, которое сопровождалось ксенофобскими высказываниями. Сейчас обстоятельства происшествия проверяются.

Видео конфликта распространяется в соцсетях, передает издание inPoland.

На видео зафиксирована женщина, которая ведет себя агрессивно и выкрикивает оскорбления на национальной почве. Она, в частности, призывает украинок покинуть страну и произносит лозунги вроде «Польша для поляков».

Согласно описанию к ролику, инцидент произошел 4 апреля около 23:00 неподалеку от замка. Сначала женщина приставала к двум девушкам в возрасте ориентировочно 14-15 лет. Позже в ситуацию вмешалась другая женщина, которая пыталась их защитить, однако агрессия нападающей переключилась и на нее, а также на еще одну украинку, которая начала снимать происшествие.

На записи также видно физическое противостояние. По словам одной из участниц, женщина хватала ее за волосы, поцарапала и преследовала после попытки убежать.

Сейчас вся информация основывается на сообщениях в соцсетях и требует официального подтверждения. Также проверяются данные о возможном отказе полиции принять заявление от пострадавших.

В то же время на обнародованных кадрах заметны признаки агрессивного поведения и высказывания, которые могут свидетельствовать о ксенофобском характере инцидента. Также не исключено, что женщина могла находиться в состоянии опьянения, однако эта информация не подтверждена.

По состоянию на сейчас официальных комментариев от правоохранителей нет, обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее мы сообщали, что в одной из стран ЕС массово нападают и травят украинцев. Если раньше правоохранители фиксировали лишь единичные случаи проявлений агрессии в год, то сейчас речь идет о десятках инцидентов, значительная часть которых — это жестокое физическое насилие.