В Польше прокомментировали "закрытие" неба для словацких депутатов, следовавших в Москву

В МИДе объяснили, что у словацких делегатов не было всех нужных документов.

В МИД Польши отрицают слова вице-спикера Нацсовета Словакии Андрея Данка, заявившего, что страна закрыла небо во время полета словацкой делегации в Москву.

Прокомментировал ситуацию спикер польского МИД Павел Вронский, сообщают Polsat и Polskie Radio.

Вронский объяснил, что у словацких делегатов не было всех нужных документов. В частности, они не предоставили Польше ноту. Когда членов словацкой делегации попросили дополнить документы, они сообщили об изменении маршрута.

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В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что отношения его страны со Словакией "выглядат хорошо". Он посоветовал летать в Варшаву, а не в Москву.

Напомним, 12 декабря Данко заявил, что Польша закрыла свое небо для самолета делегации парламента Словакии, следовавшего в Москву. Авиасудну пришлось лететь в обход через Чехию и Германию.

К слову, в Москве ожидается встреча словацкой делегации с представителями Госдумы России и некоторыми членами правительства.

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