В Польше пропала украинская семья с 5 детьми: полиция объявила розыск (фото)

Исчезнувшая в Польше украинская семья Сощинских

Польская полиция объявила в розыск семью украинцев из семи человек, среди которых пятеро детей. Последний раз семью Сощинских видели 15 декабря в городе Владиславово, после чего связь с ними оборвалась.

Об этом сообщила штаб-квартира районной полиции в Пуцке.

Полицейские Уездной комендатуры полиции в Пуцке объявили розыск семьи украинского гражданства (уровень розыска II). Информация об исчезновении поступила 15 декабря около 20:00 от социального работника, который занимался этой семьей. Последний раз семью видели в тот же день вблизи улицы Ремесленной во Владиславове.

Пропавшими считаются:

Алина Сощинская,

Андрей Сощинский,

Вероника Сощинская,

Мирослава Сощинская,

Николай Сощинский,

Анатолий Сощинский,

Светлана Сощинская.

Приметы украинской семьи на момент исчезновения

Алина — 7 лет, рост около 110 см, худощавого телосложения (примерно 15 кг), светлые волосы, голубые глаза. Была одета в красное платье, черные ботинки, розовую куртку, розовые колготки с узорами и розовую шапку с мотивом «Щенячий патруль».

Андрей — 6 лет, рост около 116 см, темные волосы, карие глаза. Был одет в черные зимние ботинки выше щиколотки, кирпично-коричневые спортивные штаны, хлопковую зимнюю шапку, снуд, темно-синюю с красным рубашку, расстегивающуюся кофту с мотивом Spider-Man и бежевую куртку с изображением Spider-Man.

Вероника — 4 года, рост около 122 см, темные волосы, карие глаза. Была одета в красные леггинсы с изображением олененка, черную кофту, розовую куртку, снуд, розовую шапку и розовые сапожки.

Мирослава — 2 года, рост около 98 см, светлые волосы, карие глаза. Была одета в темно-розовую шапку, розовую куртку, розовый снуд, коричневые леггинсы и бело-розовые зимние сапожки.

Николай — ребенок возрастом 1 год, светлые волосы, голубые глаза. Информация об одежде отсутствует.

Анатолий — 44 года, рост около 160 см, худощавого телосложения, темные волосы. Был одет в темные джинсы, черные спортивные кроссовки и темную куртку.

Светлана — 27 лет, рост около 150 см, нормального телосложения, темные волосы, карие глаза. Была одета в бежевую стеганую куртку до бедер, бело-синий свитер, джинсы и зимнюю обувь.

Всех, кто видел детей или их родителей или обладает какой-либо информацией, которая может помочь в розыске, просят немедленно обратиться к дежурному Комендатуры уездной полиции в Пуцке или позвонить по экстренному номеру 112.

