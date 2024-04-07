В Польше прошли местные выборы: какие партии побеждают — результаты экзит-пола

Три партии, входящие в демократическую коалицию и формирующие правительство Дональда Туска, совместно набрали более 50% голосов.

В воскресенье, 7 апреля, в Польше прошли выборы в органы местного самоуправления страны. Поляки выбирали около 47 тысяч депутатов местных уровней, а также почти 2,5 тысячи войтов, бургомистров и мэров городов.

Согласно экзит-полу Ipsos для TVN24, наибольшее количество голосов получила националистическая партия "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского, однако три партии, которые входят в демократическую коалицию и формируют правительство Дональда Туска, совместно набрала более 50% голосов.

Кроме того, в столице страны Варшаве действующий мэр Рафал Тшасковский, избранный от Гражданской платформы, претендует на переизбрание уже в первом туре.

По данным экзит-пола, на местных выборах побеждает "Право и Справедливость" с поддержкой 33,7%. Это немного худший результат по сравнению с 2018 годом, когда партия Ярослава Качиньского набрала 34,1 процента.

"Гражданская коалиция" удовлетворилась вторым местом с 31,9% поддержки, однако партия во главе с Дональдом Туском улучшила свой результат по сравнению с 2018 годом, когда набрала 27%.

Партия "Третий путь", входящая в правительственную коалицию, заняла третье место с поддержкой 13,5%. Это меньше, чем прогнозировали предыдущие опросы, но больше, чем в 2018 году.

Ультраправая "Конфедерация" набрала 7,5 процента, опередив "Левицу" (еще одну коалиционную партию), которая имеет всего 6,8 процента.

По всей видимости, второго тура выборов не будет в Варшаве, Гданьске и Катовице, действующие мэры получают здесь более 50 процентов голосов.

Однако экзит-пол Ipsos показывает, что второй тур следует ожидать в Кракове, Вроцлаве и Жешуве.

Напомним, 15 октября прошлого года в Польше на парламентских выборах тоже победила партия "Право и Справедливость". Однако "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Левица" получили большинство мест в Сейме и сформировали правительство.

Читайте также: