В Польше простились со вторым мужчиной, которого убила ракета: "Став жертвой войны против Украины"

В Пшеводуве в воскресенье, 20 ноября, простились со второй жертвой ракетного террора России против Украины. Это 59-летний местный житель Богдан С., погибший из-за падения ракеты на территории Польши.

Об этом пишет wiadomosci.radiozet.pl.

Попрощаться с погибшим из-за ракетного обстрела Украины пришли родственники покойного, его коллеги и люблинский воевода Лех Справка, советник президента проф. Дариуш Дудек, генеральный консул Украины в Люблине Артем Валач.

Возглавил церемонию прощания епископ-помощник Замойско-Любачевской епархии Мариуш Лещинский. На похоронах он процитировал слова Папы Римского Иоанна-Павла II.

"Перед лицом Христа открывается большая сцена мира и разыгрывается драма личной и коллективной истории. Наши братья, трагически и невинно погибшие в нашем селе, как жертвы войны, продолжающейся в Украине, имели свою долю в этой драме истории", — сказал епископ.

Воевода Люблинский Лех Справка отметил, что поляки погибли из-за путинского империализма, который в 21 веке допустил цивилизованный мир.

Похоронили 59-летнего поляка рядом с еще одной жертвой российского ракетного террора.

Падение ракеты в Польше

В Польше у границы с Украиной 15 ноября во время массированного ракетного обстрела Украины упала ракета, убившая двух мужчин.

Польские власти считают, что в Пшеводуве могла упасть ракета С-300, которую украинские защитники выпустили по российским целям. Однако президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что ракета не была украинской.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 20 ноября отметил, что властям пока неизвестно, с какой территории летела ракета, убившая двух поляков в приграничном с Украиной селе.

19 ноября в Пшеводуве простились с другим погибшим мужчиной. Сын погибшего рассказал, что его отец помогал беженцам в пунктах приема после начала полномасштабной войны в Украине. Он также сказал, что запомнит заботу и любовь своего отца, ставившего семью на первое место.

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