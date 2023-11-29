В Польше протестующим, которые блокируют границу с Украиной, предложили компромисс – подробности

Министр сельского хозяйства Польши Анна Гембицкая вечером 28 ноября приезжала к перевозчикам и фермерам, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Чиновница представила протестующим предложения, которые должны завершить блокаду на границе.

Об этом сообщает RMF24.

Так, министр предложила протестующим доплату в размере 1 тыс. злотых к каждому гектару с кукурузой и увеличение фонда на низкопроцентные кредиты для аграриев на 2,5 млрд злотых.

После встречи Анна Гембицкая также заявила, что причиной сложной ситуации является агрессия России против Украины и "безответственная политика ЕС, не видящего проблем Польши".

По ее словам, во время встречи с протестующими речь шла о борьбе на европейских площадках за решения, требуемые фермерами и перевозчиками, а также о национальных решениях, которые могло бы предложить Министерство сельского хозяйства.

Министр также добавила, что она готова к немедленным переговорам с министром инфраструктуры и министром внутренних дел.

Гембицкая отметила, что несколько вопросов еще нужно согласовать, но выразила надежду, что удастся подготовить проект распоряжения по этому делу, который будет рассмотрен на Совете министров.

В то же время Гембицкая опровергла появившиеся в украинских СМИ сообщения о том, что протестующие не пропускают гуманитарные и военные грузы.

"Мы не согласны обвинять фермеров и перевозчиков в том, что они блокируют гуманитарную помощь или товары, которые должны быстро попасть в Украину", — подчеркнула она.

Присутствовавший на встрече организатор протеста Роман Кондров из организации "Обманутое село" объявил, что акция протеста на границе будет прекращена, как только требования будут выполнены.

"Мы ждем результатов. Пока мы продолжаем акцию протеста", – сказал он.

Напомним, замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач рассказал, что польские перевозчики не пропускают цистерны с топливом и гуманитарные грузы для Украины.

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