В Польше прямо на пути высыпали рапс из украинских вагонов-зерновозов

"Укрзализныця" готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

В Польше на железнодорожной станции "Дорогуск" 23 февраля неизвестные высыпали из двух украинских вагонов-зерновозов рапс, направлявшейся в Германию.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

В компании заявили об очередном незаконном вмешательстве в работу железнодорожного транспорта на территории Польши.

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"Утром неизвестные на станции Дорогуск открыли люки двух зерновозов колеи 1435 мм и высыпали рапс, направлявшийся в Германию. Этот груз, как и другая аграрная продукция, ехал транзитом через территорию Польши", — говорится в сообщении.

"Укрзализныця" готовит обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

"Ненаказанные преступления всегда возвращаются. Военная агрессия или поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить", — заявил министр развития громад, территорий и инфоструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, накануне польские протестующие-фермеры высыпали на пути зерно из украинских вагонов. Кубраков заявил, что это очередная политическая провокация, направленная на раскол между народами Украины и Польши.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Польские протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из вагона!

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