В Польше пьяная украинка покусала полицейского – подробности (фото)

В Польше 32-летняя гражданка Украины, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, съехала на своем автомобиле в кювет и не смогла выехать. Инцидент произошел 17 ноября, в селе Щекаркув в Опольском уезде.

Об этом пишет портал inPoland.

Люблинские полицейские получили информацию о водителе, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и пыталась скрыться с места происшествия. Также сообщается, что пассажир авто пытался помочь водителю вытолкать машину из кювета. Но он тоже был нетрезв, поэтому его попытки оказались тщетными.

Авария в Польше, в которую попала украинка/Фото: inPoland

Когда на место происшествия прибыли полицейские, водитель отказалась выходить из машины. Когда один из офицеров попытался вынуть ключ из замка зажигания, она принялась его кусать.

Правоохранителям пришлось силой арестовать украинку. Кроме того, у нее принудительно взяли кровь, потому что она сказала полицейскому, которого укусила, что больна туберкулезом.

Женщину поместили под стражу.

Она будет отвечать в суде не только за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, но и за оскорбление находившегося на службе полицейского и нарушение его неприкосновенности. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше задержан украинец по подозрению в убийстве жены и двоих малолетних детей в возрасте 1,5 и 4,5 года.

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