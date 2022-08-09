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В Польше пьяная украинка пришла с годовалым сыном в бассейн: женщину задержали

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В Польше пьяная украинка пришла с годовалым сыном в бассейн: женщину задержали

Фото: pixabay.com

Горе-матери грозит до пяти лет лишения свободы.

В Польше задержана гражданка Украины, которая "под градусом" отдыхала в общественном бассейне вместе с годовалым младенцем.

Об этом сообщает полиция Люблина.

34-летняя украинка была с годовалым сыном в бассейне. Ее заметили сотрудники, когда она распивала пиво. В организме женщины обнаружили почти 2,5 промилле алкоголя. Горе-мать задержали правоохранители. Ребенка же доставили в больницу на обследование.

Украинку обвинили в том, что она подвергала своего ребенка опасности. Прокуратура должна решить вопрос о мере пресечения. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Польше украинец получил битой по голове за любовь к музыке.

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