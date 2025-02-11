В Польше пьяная украинка устроила ДТП, а затем с пассажиром избила медиков "скорой"

28-летняя водитель и 27-летний пассажир – тоже украинец – находились в состоянии алкогольного опьянения.

В польском городе Познань пьяная украинка устроила ДТП, а затем напала на медиков "скорой".

Об этом передают Moto.pl и In Poland.

Женщина не справилась с управлением и врезалась в заградительный забор и фонарный столб. Свидетели вызвали скорую помощь.

"Когда "скорая" помощь прибыла на место происшествия, два человека, которые ехали в разбитом автомобиле, демонстрировали пошлое и агрессивное поведение в отношении медиков", – говорится в сообщении.

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28-летняя водитель и 27-летний пассажир – находились в состоянии алкогольного опьянения. Женщина и ее пассажир, тоже украинец, напали на медиков. Один из врачей получил ранения, ему оказали помощь.

Алкотестер показал почти 1,5 промилле алкоголя в организме водителя. Ее задержали и доставили в отделение полиции.

Пассажир, гражданин Украины, ранее судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и хранения наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Варшаве избили таксиста-белоруса, приняв его за украинца.

Также сообщалось, что в Варшаве на переходе поляк сбил насмерть 14-летнего украинца

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